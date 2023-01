Francesca Michielin sbotta dopo gli attacchi per il suo aspetto fisico | “Basta critiche | fatevi i ca**i vostri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha sempre detto con rispetto e decisione ciò che pensa. E lo ha fatto anche questa volta, più precisamente su TikTok, rivolgendosi con un messaggio alla Generazione Z. La cantante infatti con un lungo sfogo ha deciso di replicare a tutti gli haters che, puntualmente, vanno a colpire una persona attaccandola sul suo(e proprio riguardo questo tema, che a noi sta molto a cuore, potete trovare qui alcuni nostri approfondimenti).nella prima parte del video si mostra come mamma l’ha fatta: zero trucco e acne in evidenza.aver pronunciato ogni accusa forte peròprocede a stendere uno strato di fondotinta e a ridefinire il make up, quasi a voler far scivolare dalla propria pelle tutte le cattiverie lette sui social. ...