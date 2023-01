Formia | spaccio di droga e rapine a mano armata | nei guai un 24enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Le attività della Polizia di Stato disvolgono costante attività di monitoraggio del territorio per la prevenzione dei reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio. Ed è stato proprio in uno dei servizi previsti che i poliziotti ha individuato un cittadino italiano di anni 24 residente a, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Ilun volto già noto dalle forze dell’ordine Ilsin da giovanissimo, ha manifestato una notevole capacità a delinquere, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti e alle, mantenendo una condotta dissoluta e dimostrando costantemente il proprio esclusivo interesse per le attività illecite. Un ragazzo che proprio a causa del suo trascorso viene attenzionato dalle forze ...