Formazioni ufficiali Empoli-Torino | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 28 gennaio 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle 15:00 Comunicate ledi, match delle15:00 di questo venerdì di campionato.(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti(3-5-2): Milinkovic-Savic, Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Seck. Allenatore: Ivan Juric L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Empoli e Torino , sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Zanetti deve fare i conti con diverse assenze, a partire da Ismajli ai box in ...Commenta per primo TERNANA (3 - 4 - 1 - 2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi, Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Partipilo, Favilli. A disposizione: Krapikas, Vitali, ...

Formazioni ufficiali Cagliari Spal: le scelte dei due allenatori Cagliari News 24

Cagliari-Spal, le formazioni ufficiali: Ranieri punta su Azzi e Nandez. Ok Moncini Mediagol.it

Cagliari-SPAL, le formazioni ufficiali: l'allievo sfida il maestro. Moduli speculari TUTTO mercato WEB

Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali: Bisoli e Inzaghi sorprendono TuttoReggina.com

Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali: out Rivas, Inzaghi lancia Gori e Menez nel tridente TUTTO mercato WEB

Tutto pronto al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, a breve inizierà la gara valevole per la 24esima giornata di Serie C Girone B tra Fiorenzuola e Imolese. Sfida a distanza confermata in ...Domani 28 gennaio alle 14.30 al Fersini si giocherà la prima partita del girone di ritorno del campionato di Primavera 2, Lazio-Ascoli. Sarà una sfida importantissima perché la vincitrice andrà in ...