Forlì-Cesena | nuova scossa di terremoto all’alba

(Di sabato 28 gennaio 2023) A, tra Gambettola etico, si è registrata unadi magnitudo 4.1. Due giorni fa si era registrata unaanaloga Unae la terra torna a tremare. A, un nuovo improvvisosi è registrato intorno alle 6:32 in località Gambettola, in provincia. La sala Sismica dell’INGV ha localizzato ila una profondità di 18 chilometri. L’intensità è stata di 4.1 Richter, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Unaanaloga a quella ricevuta già giovedì scorso. Successivamente, sempre nella vicinatico, si sono registrate altre due lievi scosse. Come ha riportato ...

AGI - La terra ha tremato ancora in Emilia Romagna dopo il terremoto di magnitudo 4.1 avvenuto alle ore 06:32 in località Gambettola , in provincia di. Alle 11.29 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a 4 chilometri da Cesenatico a una profondità di 18 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone ...Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 6.33 di questa mattina nella provincia di, in Emilia Romagna. Secondo l'Ingv, la scossa è stata avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate e ha come epicentro Gambettola, ad una profondità di 18 chilometri. Non ...

Forlì-Cesena, sveglia con il terremoto: nuova forte scossa di magnitudo 4.1 all'alba Fanpage.it

Terremoto in Emilia Romagna, nuova scossa nella zona di Forlì-Cesena: sisma di magnitudo 4.1 a Gambettola Virgilio Notizie

Terremoto di magnitudo 4.1 in Emilia-Romagna: epicentro a Gambettola (Forlì-Cesena). Treni sospesi per alcune ore Corriere

Evento sismico del 28 gennaio 2023, ML 4.1 in provincia di Forlì-Cesena INGVterremoti