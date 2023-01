Folle corsa in auto alla vista della Polizia Denunciato

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 28 gennaio 2023) I colleghiSquadra Volante, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno notato un’vettura parcheggiata in una strada isolata nella zona di Talsano e, ipotizzando che il conducente potesse trovarsi in difficoltà, si sono avvicinati. In quel momento, nel compiere inversione di marcia, i colleghi hanno visto l’vettura darsi a precipitosa fuga per cui hanno intimato l’alt al conducente, utilizzando il dispositivo di segnalazione manuale e quelli sonori, ma il guidatore del veicolo ha ignorato l’intimazione ed ha proseguito la sua, voltandosi indietro di tanto in tanto per controllare se fosse ancora seguito dpattuglia. L’uomo, nel vano tentativo di seminare l’, ha proseguito la ...