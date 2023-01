Fiumicino | rimossa la “foresta” che ricopriva l’ex casa del custode della Lido del Faro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023)– Su segnalazioneDirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivodel, la Professoressa Rosalia Licata, dopo un sopralluogoDirigente dell’Area Tutela Ambientale del Comune diMaria Teresa Altorio, è stata effettuata la pulizia dell’area verde adiacentedel. La ditta, incaricata dagli Uffici per i lavori di bonifica, è subito intervenuta con molti uomini e mezzi per mettere in sicurezza l’area diventata una vera e propriadi arbusti, portando via 5 camion di sfalci e potature e ristabilendo il decoro soprattutto la sicurezza sia dell’Istituto scolastico che dell’adiacente Asilo Nido “Il Girasole”. Ilonline – Clicca qui per leggere ...