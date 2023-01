La bielorussa Arynaha vinto gli Open d'Australia 2023: per lei è il primo Slam della sua giovane carriera. Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, ...Nella terza frazione l'inerzia è ancora dalla parte di, che tiene i suoi turni di ... Dopo aver mancato una palla break nel quinto gioco, sul 3 - 3 arrivail break al termine di un ...

Australian Open - Finalmente Sabalenka: il match-point che le ... Eurosport IT

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

È il suo momento! Aryna Sabalenka vince gli Australian Open ... TennisItaliano.it

Tsitsi il Dio greco (Crivelli). Nole mette il punto in difesa del padre (Giammò). Eliminati i big, la piccola Urgesi fa grande l’Italia (Nidzegorodcew). Una poltrona per due (Azzolini). Rybakina-Sabalenka, a chi batte più forte (Strocchi). Nell’occhio del ciclone (Sem Ubitennis

Barbiani WTA Files: Rybakina si prende la scena. Pegula ci crede, occhio alla sfida Sabalenka-Bencic oktennis

La bielorussa fa suo il primo Slam dell’anno. Battuta in finale, in tre set, Elena Rybakina al termine di una sfida durata due ore e mezza ...La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d'Australia 2023. Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, in tre set con il punteggio di 4- ...