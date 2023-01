Film sull’Olocausto | Shindler’s List e La vita è bella

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’Olocausto è stata la persecuzione continua, organizzata dallo Stato, e con la morte di sei milioni di ebrei europei per mezzo del regime nazista tedesco, dei suoi alleati e dei suoi collaboratori. Ha avuto luogo in tutta l’Europa tra il 1933 e il 1945. L’Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con