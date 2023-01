Fedez perde la causa contro il Codacons | ‘Ora la Rai deve escluderlo da Sanremo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il rapper, conduttore televisivo e soprattutto personaggio pubblico noto per la sua presenza sui social,, alias Federico Leonardo Lucia, torna agli onori della cronaca per la sua battagliail. Ma se qualche giorno fa, sempre nei confronti dell’associazione dei consumatori, ha ottenuto una vittoria, stavolta il tribunale di Roma ha rigettato la denuncia del rapper che aveva accusato ladi truffa per aver pubblicato un banner relativo a una raccolta fondi per attività legate al Covid. Il giudice ritiene infondata la denuncia diQuesta volta le ragioni dinon sono state condivise dalla magistratura capitolina che ha ritenuto le attività dell’associazione per la tutela dei consumatori pienamente ...