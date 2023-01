Fedez perde la causa contro il Codacons | “Chiederemo alla Rai di escluderlo da Sanremo”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Va avanti ormai da anni lo strae il. Stavolta è il cantante ad aver perso l’ultima battaglia giudiziarial’associazione dei consumatori. Il tribunale di Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata dache accusava di truffa ilper aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo a una raccolta fondi per attività legali in tema Covid. Nel bocciare il ricorso del rapper, il giudice ha riconosciuto la piena legittimità dell’iniziativa del, sostenendo nell’ordinanza di archiviazione che “il banner incriminato solo a un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante”. Dura la reazione dell’associazione che tutela gli interessi dei consumatori, che ora intende denunciare il marito di Chiara ...

la battaglia legale col Codacons sulla 'truffa Covid'. L'associazione attacca: 'Adesso fuori da Sanremo' Le proteste Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito ...... nel raggiungimento di scopi, di pubblico interesse, a tutela di tutti i consumatori […] Deve ritenersi che la tesi contraria della difesa di Lucia (ndr) circa la presunta idoneità di ...

Non una settimana positiva per Fedez. Dopo le polemiche per la battuta su Emanuela Orlandi (con successive scuse), il rapper perde l'ultimo round legale contro il Codacons. Il ...