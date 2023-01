'Secondo te, tuo padre è il miglior rapper al mondo' chiederisponde diretto: 'No'. 'Secondo te, tuo padre è un po' pirla' e il piccolo: 'Sì'. Leggi anche > Chiara Nasti, 'ma il bimbo ...Chiara Ferragni , l'imprenditrice digitale moglie die mamma di due meravigliosi bambini,e Vittoria, si è esposta sulla vicenda che ha addolorato e straziato il nostro paese nelle ...

Fedez, Leone senza peli sulla lingua: «Secondo te, tuo padre è un po' pirla», la risposta è epica leggo.it

Fedez e il suo nuovo tatuaggio, dedica ai figli Leone e Vittoria: «Per la forza che siete riusciti a darmi» Vanity Fair Italia

Leone Ferragni, a 4 anni, parla fluentemente in inglese e stupisce tutti (compreso Fedez) Today.it

Leone e Vittoria tra amore e odio, lite (tenerissima) tra i baby Ferragnez, il video Today.it

Fedez e il tumore: le lacrime inedite riprese dalle telecamere di sicurezza e il conforto del piccolo Leone Today.it

Risposte epiche per Fedez. Il piccolo Leo, ormai, si fa beffa del padre senza filtri e, lui, ironicamente lo asseconda. Nelle stories sul suo profilo Instagram, infatti, il rapper fa una ...Ecco cosa le rispondono le sue amiche Tutti sono in prima fila a tifare per lei: in primis la sua famiglia, Leone e Vittoria la guarderanno dal divano di casa con Fedez, come milioni di italiani che ...