Fatevi i ca**i vostri” Furia Michielin | contro chi sbotta la cantante

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Attraverso uno sfogo sincero e risentito, Francescacondanna gli haters che costantemente emettono sentenze sul suo aspetto fisico. Spesso sorridente e calma, questa volta lanon pratica training autogeno e si abbandona all'uso di parole durissime. “”: scandisce in un video postato su TikTok. La reazione poco contenuta della cantautrice, in risposta ai commenti caustici ed irrispettosi degli haters, colpisce gli utenti e le sue dichiarazioni sono una riuscita lezione di buona educazione. Fredda, elenca le brutte frasi che quotidianamente intasano i suoi profili social e dice: “Sono tutti commenti non richiesti. Be kind”. Quasi nessuno viene risparmiato dal body shaming (termine con cui si indica l'atto di offendere l'altro per il suo aspetto fisico). Quasi nove ...