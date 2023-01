Fare il giornale unico di destra è una stronzata Salvini trotta | Pd drogato Parla Vittorio Feltri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Direttore, è vero che tornerai a dirigere il? “Tutto può essere”. Ti piace ancora che si dica, direttore del? “Di giornali ne ho diretti sette, forse otto. Ho perso il conto”. Al Foglio, sulla carta, non usiamo il “bianco e nero” per dividere le domande dalle risposte. Riusciremo a farci capire? “Basta essere popolari e avere dei buoni titoli. Il titolo è importantissimo insieme alla grafica”. Vuoi dare in anteprima la notizia dell’acquisto da parte degli Angelucci de il, il quotidiano della famiglia Berlusconi? “Da quanto ho capito il passaggio si formalizzerà a marzo”. Si dice che gli Angelucci, gli editori del tuo Libero, dove ancora scrivi, vogliano acquistare pure la Verità per assemblare la “Fox Meloni news”. A cosa serve costruire un ...