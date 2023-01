Fan Token | il pallone per il primo gol della Supercoppa è stato messo all’asta in meno di un’ora

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-27 15:57:58 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Ela palla con cui Federico Dimarco ha segnato ilgol per l’Inter nellaItaliana contro il Milan a Riyadh èriscattato nell’app Socios.com per $ 325.000 SSU, il secondo dopo una maglia dell’Argentina autografata da Messi e Lautaro. Se la porta così a casa grazie a questa nuova iniziativa mai portata avanti in una finale. Chi potrebbe impossessarsene? Per avere la palla follower che detengono al100 Fan$INTER potrebbero fare offerte utilizzando i loro $ SSU, igratuiti di cui gli utenti partners.com Vengono acquisiti ogni volta che interagiscono con la piattaforma e vengono utilizzati per riscattare diversi premi e ...

possono essere utilizzati per acquistare, vendere e scambiare cimeli sportivi e oggetti da ... Se sietedella NHL e vi piace rimanere aggiornati sulle quote della NHL sui siti di scommesse ...Il punto di domanda è diventato esclamativo. Dalla curiosità suscitata in tutti gli appassionati di calcio dal pallone finito nella teca a bordo campo dopo la rete di Federico Dimarco, all'asta "...

La immagini della palla riposta in una teca dopo la rete dell'esterno al Milan avevano fatto il giro del mondo: ora l'oggetto andrà nelle mani di un tifoso possesso di fan token ...Come funziona asta palloni Supercoppa, ecco come funziona l'asta per il pallone del gol di Dimarco in Supercoppa italiana ...