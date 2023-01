Famiglie in difficoltà | il “bonus” più ricco lo offrono i nonni “finalmente”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 28 gennaio 2023)inin un periodo storico quanto mai complesso e dai contorni indecifrabili. La crisi economica non dà tregua e l’ancora di salvezza sono loro: i. La crisi non si ferma, non accenna a placarsi. Si prosegue, senza soluzione di continuità, con l’opera di sostegno allein maggiore. Il governo presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha fatto di tale impegno la priorità assoluta del suo esecutivo. Ma sembrano sempre sforzi insufficienti.in(I Love Trading)Le, tante ed in costante aumento, sono sempre più strette nella morsa di una crisi che presenta conti spesso insostenibili che conducono, forzatamente, a compiere scelte dolorose. Nel momento più acuto della crisi economica sono ...