I componeneti dellasono stati medicati: per loro alcune contusioni. . 28 gennaio 2023ieri sera la villa dell'imprenditore Saturnino De Cecco, membro dellaproprietaria dello storico pastificio di Fara San Martino. I rapinatori, quattro o cinque a volto coperto, hanno ...

Notte da incubo per una famiglia, ladri entrano in casa per una rapina NapoliToday

Famiglia rapinata in casa nella notte, minacce e botte Agenzia ANSA

Famiglia rapinata in casa nella notte, minacce e botte La Sicilia

Rapina a villa De Cecco. La famiglia minacciata Il Fatto Quotidiano

Ladri entrano in casa per una rapina, panico per la famiglia di Marano Internapoli

MARANO DI NAPOLI – Questa notte i carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti in Via Torre Dentice per una rapina in un’abitazione. 4 persone travisate e armate si sarebbero introdotte nell’ ...Paura a Marano in via Torre Dentice per una rapina in un’abitazione. Quattro persone travisate e armate si sono introdotte nell’abitazione di un 56enne. Dopo aver radunato in una stanza l’intera ...