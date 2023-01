FA Cup | Manchester City-Arsenal 1-0 | la decide Aké

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilsupera l’per 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale di FA Cup. Una partita a lungo bloccata in cui, nonostante si affrontino le prime due della classe, hanno la meglio il tatticismo e un grande equilibrio. Poche occasioni e difese che prevalgono sugli attacchi. In uno scenario così delineato allora, chi altro, se non un difensore, poteva dare una svegliata al match e sbloccare il risultato? Ed è così che il match-winner, l’eroe della serata dell'”Emirates” diviene Nathan Aké, che con un colpo da biliardo trova, al minuto 64, la rete che basta a catapultare gli uomini di Guardiola al prossimo turno. Entriamo allora più a fondo nelle pieghe di questo combattuto e comunque avvincente duello di FA Cup attraverso il nostro racconto di...

