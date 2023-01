FA Cup | l' Arsenal eliminato dal Manchester City

Il Manchester City ha eliminato l', sconfiggendolo nei sedicesimi di finale della FA. La sfida fra la prima e la seconda in classifica della Premier League si è conclusa con il successo della vicecapolista allenata da Pep ...MANCHESTER (Gran Bretagna) - Nel big match dei sedicesimi di finale di FA, il Manchester City di Guardiola supera l'di Arteta e vola agli ottavi. In un match come prevedibile combattuto ed equilibrato fra le due squadre che si stanno giocando il titolo in ...

Primo round tra Mancheter City e Arsenal, ma è Fa Cup - Calcio Agenzia ANSA

Fa Cup, Manchester City-Arsenal 1-0: il gol di Aké manda Guardiola agli ottavi Sky Sport

Manchester City - Arsenal live: Calcio - The Emirates FA Cup Eurosport IT

Pronostici calcio, Manchester City-Arsenal: Over 1.5 primo tempo a 2.40 La Gazzetta dello Sport

FA Cup, Manchester City-Arsenal 1-0: Guardiola elimina Arteta Corriere dello Sport

Nella supersfida dei sedicesimi di finale, successo di misura per i Citizens, che superano i Gunners grazie all'acuto di Aké nella ripresa e volano agli ottavi ...I Citizens si sono imposti all'Etihad grazie alla rete di Aké al 64'. Sia Akanji che Xhaka sono rimasti in campo per tutti i 90': i due si ritroveranno di fronte in campionato il 15 di febbraio.