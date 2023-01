Ex vippona demolisce Daniele Dal Moro e commenta il suo rapporto con Oriana | “Non gli importa di nessuno!”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dopo essere stata eliminata dal pubblico per via di un Televoto flash, Elenoire Ferruzzi non dimentica il Grande Fratello Vip e nemmenoDal, tanto da attaccarlo nuovamente (hanno già avuto uno scontro durante l’ultima diretta)ndo anche il suoconMarzoli. La FerruzziDale il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.