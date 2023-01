Estevão Willian | 15 Anni | Chi è il Giovane Soprannominato “Messinho”?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sul tappeto rosso del Bernabeu sfila una nuova generazione di stelle nascenti: Vinicius Junior, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni. Il Real Madrid ha cambiato la propria politica, abbandonando i grandi nomi come Kakà e Beckham per investire sui giovani talenti. Il presidente Florentino Perez, in vista di Natale, ha acquistato una vera e propria perla del calcio brasiliano: Endrick, sedici, attaccante del Palmeiras. Un vero e proprio affare, con una spesa di 72 milioni di euro. Il ragazzo non si trasferirà a Madrid prima del 2024, quando diventerà maggiorenne. Ma il Real Madrid non si è fermato qui: ha stretto un accordo anche con l’altrettanto promettente, classe 2007, ala destra del Palmeiras. Un ragazzo con un metro e 70 di altezza, dotato di una tecnica e di un’invenzione fuori dal comune, che i compagni chiamano ...