Eric Botteghin | leader imprescindibile per l’Ascoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) La Serie B, giunta alla 22esima giornata, è entrata nella fase più calda del campionato in cui i punti peseranno il doppio per tutti. Pertanto, gli allenatori, d’ora in avanti, si affideranno agli uomini che garantiscono maggiore affidabilità. In tal senso, una statistica interessante è quella che riguarda i calciatori che non hanno mai saltato nemmeno un minuto di gioco. Infatti, dei dieci stacanovisti della cadetteria, nove sono portieri e soltanto uno è un giocatore di movimento. Si tratta del difensore delFernando, brasiliano con passaporto italiano. Questo dato assume ancora più valore se si considera che il centrale bianconero ha ben 35 anni. La carriera del classe ’87è arrivato in Italia dopo 15 stagioni trascorse in Olanda, dove si è trasferito dal Brasile a 19 anni per ...