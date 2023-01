Emre Can | ' Ho avuto un tumore alla tiroide | la scoperta grazie alla Juve Ora devo prendere le pillole tutti i giorni'

'Avevo un tumore alla tiroide - dice- e avevo urgente bisogno di un'operazione: doveva essere rimossa. Questo ha cambiato molto nella mia vita'. Così il centrocampista del Borussia Dortmund, ex Juventus (in bianconero ha ..."Avevo un tumore alla tiroide, ringrazio la Juventus per averlo scoperto". Così il centrocampista del Borussia Dortmunded ex bianconero racconta per la prima volta la storia della sua malattia. In un'intervista rilasciata a Dazn , ha parlato dell'operazione avvenuta quattro anni fa: "Avevo urgente bisogno di ...

Inter, per giugno idee Can, Vicario e Pereyra: Juve, ipotesi Dzeko per l'estate Blasting News Italia

