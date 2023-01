Empoli | Zanetti | «Torino? C’è un po’ di rammarico | ma anche l’orgoglio di aver giocato una partita stratosferica»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato al termine dellapareggiata 2-2 contro il. Le dichiarazioni Paolo, allenatore dell’, ha parlato a DAZN. PAROLE – «C’è un po’ dimadiunacontro una squadra forte. Possiamo giocarcela con tutte. Oggi c’è stato un calo psicofisico, ma abbiamo preso un punto importante che ci permette di proseguire con la nostra striscia positiva tutt’altro che scontata. Questaci insegna che in Serie A non si può mollare niente. Percorso? Sono soddisfatto a metà, lo sarò del tutto a fine anno se centreremo ...

... si può riassumere così la gara dell'in questo turno di campionato. Al termine dei novanta minuti a parlare è stato il tecnico Paolo: "C'è sicuramente il rammarico per come si era ...In classifica la squadra di Juric è ottava con 27 punti, uno in più di quella dinona ... Il primo vero tiro in porta del match è però dell'che con Marin impegna Milinkovic - Savic ...

Zanetti accarezza l'illusione della terza vittoria consecutiva, ma l'ex Ricci e Sanabria rimontano i toscani nei minuti finali. Partita bloccata nel primo tempo: l'unico sussulto è il colpo di testa ...L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti è intervenuto a DAZN dopo il pareggio contro il Torino: "C'è un po' di rammarico ma anche l'orgoglio di aver giocato una partita stratosferica contro una squadra ...