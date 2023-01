Empoli-Torino 2-2 | Sanabria | “Contento per il gol | peccato non aver vinto”

(Di sabato 28 gennaio 2023) “che la mia rete non sia servita per portare i tre punti a casa però sonoper il gol. Credo che dobbiamo fare qualcosa in più. Eravamo sotto 2-0 e dovevamo dimostrare qualcosa in più. Con giocatori più offensivi nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare”. Lo ha detto l’attaccante del, Antonio, a Dazn dopo il 2-2 firmato da un suo gol contro l’. E’ la partita numero duecento nei massimi campionati per il paraguaiano: “Sono, quando ho iniziato la carriera non pensavo di raggiungere queste cifre ma ora spero di fare molto di più”. SportFace.

Commenta per primo2 - 2 Vicario 6 : sfiora il miracolo su Ricci, incolpevole sul gol di Sanabria Ebuhei 6 : solido e attento in difesa, come sempre nelle ultime uscite. De Winter 5,5 : gara quasi ...Ilsi è allenato per 45 minuti, i primi, con un minimo di turnover adottato da Juric (dentro ... Miranchuk e Singo ): un po' per tattica specificatamente anti -, un po' per evitare di ...

Empoli-Torino 2-2: il tabellino Toro.it

Al Castellani vince lo spettacolo: Empoli-Torino finisce 2-2 fra pali, eurogol e prime volte Calciomercato.com

Empoli-Torino: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

FINALE! Empoli-Torino 2-2 Toro News

Empoli - Torino (2-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Torino's Paraguayan forward Antonio Sanabria (R) scores during the Italian serie A soccer match Empoli FC vs Torino FC at Carlo Castellani Stadium in Empoli, Italy, 28 January 2023 ANSA/CLAUDIO ...Al termine della sfida tra Empoli e Torino, valida per la 20^ giornata di Serie A, il tecnico azzurro Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue ...