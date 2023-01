Emanuela Orlandi | il giallo della cassetta arrivata all’Ansa | fu manipolata? Ma la voce era della 15enne

(Di sabato 28 gennaio 2023), tante ipotesi, molti depistaggi, nessuna verità acclarata, e una sola certezza: sul sequestro e sull’esito del rapimento. Come su mandanti, esecutori, complici e fiancheggiatori, a distanza di quarant’anni non è ancora possibile mettere la parola fine. Solo ieri, nello studio di Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nuzzi e l’ex agenteDigos Antonio Asciore, ospite del programma, hanno messo in discussione schemi e teoremi togliendo e analizzando dal mosaicoricostruzione una tessera importante: quella relativa a un’audio, consegnata alla sede romana dell’Ansa il 17 luglio 1983: 13 giorni dopo il rapimento. E la storia relativa a quel reperto e alla sua gestione, fa ...

C'è una prova non da poco che potrebbe risultare fondamentale nel giallo della scomparsa di. Si tratta di un'audiocassetta che i presunti rapitori inviarono all' Ansa nel 1983 e i cui risvolti presentano diverse contraddizioni. Ma per comprendere tutto bisogna fare un passo ...I fatti Dopo le polemiche sul caso, quindi, Fedez fa ancora parlare di sé per questa nuova vicenda. Il 27 marzo scorso, infatti, il rapper si era scagliato contro l'associazione che ...

Pietro Orlandi: "Fedez mi ha telefonato per scusarsi delle risate su Emanuela" Repubblica Roma

Fedez, il fratello di Emanuela Orlandi commenta la risata: «Ho subito cose più cattive negli anni: da lui... Corriere della Sera

Fedez, spunta un'altra battuta su Emanuela Orlandi: "È in cielo Forse fa la pilota" TGCOM

Emanuela Orlandi, Purgatori a Fedez: “Tra i tanti tatuaggi…” La7

Emanuela Orlandi, Zanicchi: "Fedez Cattivo gusto ma non mancanza di rispetto" Adnkronos

Dopo la polemica scoppiata sulla risata di Fedez in merito al caso di Emanuela Orlandi il rapper non ne ha più fatto parola. Il fratello della donna scomparsa ha dichiarato di aver ricevuto una ...Nel giallo di Emanuela Orlandi c'è un'audiocassetta che potrebbe essere stata manipolata: cosa racconta l'ex agente che lo ascoltò per primo ...