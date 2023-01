Elodie | ecco dove guardano tutti | zoom inevitabile

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 28 gennaio 2023) Impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna come; la sua bellezza è semplicemente più unica che rara. Dal punto di vista professionale parliamo di una cantante di successo con i suoi brani diventati veri e propri tormentoni da cantare e ballare senza sosta. Bisogna ricordare, tra i suoi singoli, Bagno a mezzanotte che ha avuto anche una grande importanza sociale; i proventi, infatti, vennero dati in aiuto dei bambini dell’Ucraina. AnsafotoSempre per quanto riguarda l’aspetto lavorativo non possiamo non menzionare il suo film, “Ti mangio il cuore” uscito il ventidue settembre del 2022. Esperienza decisamente positiva e che potrebbe, in futuro, aprire una strada nuova all’interno della carriera professionale di; ma questo lo scopriremo solo con il tempo. Subisogna sottolineare anche una serie di ...