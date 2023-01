Elisabetta Gregoraci in tuta conquista tutti | ma il suo prezzo è capogiro | ecco quanto costa

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha dimostrato come, indossando una comodanon ci si dimentica di arricchire la propria personalità in femminilità. L’outfit in questione è stato ben esibito su di un post recente, reso noto dalla stessa showgirl. L’immagine hatoe il successo si è tradotto in fiumi di like e commenti. Con l’arrivo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.