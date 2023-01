Elijah Wood | il Frodo del cinema compie quarantadue anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023). Attore dal lunghissimo curriculum, entrò nel mondo dela soli otto, nel lontano 1989, e da allora ha recitato in numerosi film. Tra la fine degliottanta e i priminovanta si propose come uno dei migliori attori bambini al mondo. Il successo internazionale che lo consacrò arrivò però nel 2001, quando interpretònella trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson., un universo di ruoli oltre Il signore degli anelli La prima avventura della vita artistica diè targato 1989, quando partecipò in un piccolo ruolo in Ritorno al futuro – parte 2. Da allora le ...