Elenoire Ferruzzi non cambia idea su Nikita e commenta l’amicizia con Antonella | “Si sta prendendo gioco della Fiordelisi”

, dopo aver commentato Daniele Dal Moro e il suo rapporto con Oriana Marzoli , ha espresso il suo punto di vista pure su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi che hanno stretto una ...Dopo essere stata eliminata dal pubblico per via di un Televoto flash,non dimentica il Grande Fratello Vip e nemmeno Daniele Dal Moro , tanto da attaccarlo nuovamente (hanno già avuto uno scontro durante l'ultima diretta) commentando anche il suo ...

Elenoire Ferruzzi a Novella 2000.it: "Delusa da Daniele"- Esclusivo Novella 2000

Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi spara a zero su Daniele: "Mi ha raggirato..." Isa e Chia

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi attacca Daniele: «Non ascolta nessuno, è uno stratega». L'affondo di Signorini leggo.it

Elenoire Ferruzzi, intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Daniele è stata la terza scelta di Oriana. Lui gioca con i sentimenti delle persone” SuperGuidaTV

Elenoire Ferruzzi su Luca e Daniele: "Aveva interesse, successo qualcosa" Biccy

Dopo essere stata eliminata dal pubblico per via di un Televoto flash, Elenoire Ferruzzi non dimentica il Grande Fratello Vip e nemmeno Daniele Dal Moro, tanto da attaccarlo nuovamente (hanno già ...Elenoire Ferruzzi non cambia idea su Nikita e commenta l'amicizia con Antonella al GF Vip: "Si sta prendendo gioco della Fiordelisi".