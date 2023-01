Effetto domino per l’Italia sulle importazioni di gas naturale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Se non sorgeranno intoppi, oggi il Ceo dell’Eni Claudio Descalzi sarà in Libia, a Tripoli, per ravvivare una collaborazione tra l’azienda da lui rappresentata e il governo di quella nazione. Iniziata molti anni anni fa, essa non è limitata ai soli idrocarburi e comprende anche la disponibilità all’esportazione di prodotti italiani verso quel paese. C’è stato un periodo, piuttosto lungo e fortunatamente lasciato alle spalle, di forte contrasto di quel paese con l’ Italia ma, come si ripete sovente nel villaggio, nelle discussioni più o meno seriose, “gli uomini passano, le cose restano”. Non può essere stata certamente la sola trasferta dei giorni scorsi della premier Meloni in Algeria a rimettere in funzione un meccanismo così importante, ma sicuramente avrà avuto il suo. Si tratta di un’operazione complessa e quindi, non fosse altro che per dar conforto alla ...