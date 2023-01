“È un mese che lo dice” Il retroscena di Mou | spara a zero su Zaniolo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il casocontinua a tenere banco a Roma. A parlare della vicenda dell'attaccante classe 1999, che ieri sera ha rifiutato il corteggiamento del Bournemouth, è stato José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli di Luciano Spalletti, un appuntamento in cui inevitabilmente i fari sono stati puntati sulla vicenda di calciomercato: “Susembra che abbia ragione io purtroppo, dopo quello che ho detto nel post di Spezia-Roma sembra questa la direzione. Perché purtroppo? Perché è un- ilsvelato dallo Special One - che il giocatore cheogni giorno di voler andare via”. L'allenatore portoghese ha tirato una serie di bordate al numero 22 giallorosso: “Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero a tutti e martedì allenamento opzionale, io ...

José Mourinho parla della sfida col Napoli capolista, a 24 ore dalla trasferta del Maradona, e non solo: "Zaniolo dice da unvuole andare via. Pare avessi ragione io... Ora non è a disposizione, non fa parte del progetto. E io penso solo ed esclusivamente alla prossima sfida,è quella col Napoli". a breve il ...... oltre metà dei trattamenti del 2022 vale meno di 500 euro ale l'89% meno di mille euro (qui ... "Hanno fatto cassa con Opzione donna, senza spiegarci perché, pur sapendosi tratta di un ...

Napoli-Roma, Mourinho: "Zaniolo Da un mese vuole andare via" Sky Sport

MOURINHO: “Purtroppo Zaniolo dovrebbe restare qui. E’ da un mese che dice tutti i giorni di volersene andare via” (VIDEO) Giallorossi.net

LIVE TMW - Alle 15.30 la conferenza di Mourinho TUTTO mercato WEB

Prezzo del carburante, che cosa è successo nell'ultimo mese in Italia LifeGate

Mourinho: "Purtroppo, credo che Zaniolo resterà. E' da un mese che dice di voler partire" TUTTO mercato WEB

In radio e nei bar si parla solo del caso Zaniolo. Ma domani la Roma è attesa dal big match contro il Napoli: fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Maradona. Alla vigilia della ...Cristiano Ronaldo incontrerà i pubblici ministeri di Torino che indagano sui presunti falsi in bilancio della Juventus entro i prossimi due mesi. Dopo una lunga rincorsa, il campione portoghese ha ...