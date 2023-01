“È successo stanotte” GF Vip 7 | colpo di scena tra Daniele e Oriana | le immagini parlano da sole

(Di sabato 28 gennaio 2023) Al GF Vip 7 èqualcosa di molto importante traDal Moro eMarzoli. Forse nessuno se lo aspettava, dopo tutto quello che eranei giorni scorsi, ma il reality show è sempre in grado di sorprendere e lo ha fatto nuovamente. Un vero e propriodi, che ha immediatamente lasciato senza parole migliaia e migliaia di utenti. Diversi i video postati in rete dai telespettatori del programma di Canale 5, increduli dinanzi a quelleimpensabili fino a poche ore prima. A proposito di quanto accaduto al GF Vip 7 traDal Moro eMarzoli, lui aveva rivelato il motivo principale che gli aveva fatto prendere la decisione di ignorarla totalmente: “Non voglio darle corda per alimentare ...

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno fatto pace. Dopo una puntata difficile e quasi una settimana di silenzio, tra la 'non' coppia più amata dagli estimatori del Grande Fratello Vip è tornato il ...Non è la prima volta, non sarà l'ultima: Nicolò Zaniolo fa una storia su Instagram, poi ci ripensa e al cancella . Lo ha fatto anchequando ha prima pubblicato, e poi rimosso, una storia di Roma dall'alto, dallo Zodiaco, zona Monte Mario. L'immagine, molto bella, è rimasta on line per un quarto d'ora prima di essere ...

Incidente a Roma, morti 5 ragazzi: auto si ribalta su via Nomentana Fanpage.it

Tragico incidente stanotte a Fonte Nuova: morti 5 ragazzi, due di ... Ultime Notizie Flash

Incidente a Roma in via Nomentana cosa e successo L alta velocita ... informazione.it

Memphis, un’ora di video-shock mostra l’afroamericano Tyre Nichols ucciso dal brutale pestaggio ... Il Sole 24 ORE

Gf Vip, Dana nuda nel letto di Daniele: è successo stanotte Today.it

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fanno pace: chi avrà la meglio tra mente e cuore Cosa è successo al Grande Fratello Vip, il video.Durante l'ultimo episodio dello show blu, l'ex NXT ha voluto prendere in giro il suo avversario, presentandosi vestito proprio come lui, in una delle sue vecchie gimmick ...