DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. Il video che scuote l'America èieri sera poco dopo le 19 dalla polizia di Memphis e rilanciato immediatamente della tv all news americana. Il video " in realtà sono quattro spezzoni ripresi della bodycam degli agenti ...Anche questa volta il terremoto èregistrato dalla Sala Sismica dell' Ingv di Roma che hala notizia sui propri canali istituzionali. In questi minuti il Comune di Gambettola ha ...

È stato diffuso il video dell’aggressione a Paul Pelosi Il Post

Usa, diffuso il video dell'aggressione con il martello a Paul Pelosi Repubblica TV

Marito dell'ex speaker Usa Nancy Pelosi preso a martellate, diffuso il video scioccante Gazzetta del Sud

È stato diffuso il video del pestaggio a morte compiuto da cinque poliziotti a Memphis Il Post

Memphis, afroamericano ucciso da polizia: diffuso il video del pestaggio Sky Tg24

Scoppiano proteste in molte città Usa. Dal presidente Biden, che si è detto "indignato" dopo aver visto il filmato, è arrivato un appello alla calma ...