È morto Carlo Tavecchio 

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Èall'età di 79 anniTavecchio, ex presidente della Federcalcio e attuale numero uno del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. Sport e Salute si unisce al cordoglio per la scomparsa diTavecchio, presidente della @FIGC tra il 2014 e il 2017. pic.twitter.com/1rsO2Q8QDn — Sport e Salute (@SporteSaluteSpA) January 28, 2023 L'ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell'assemblea della Lnd Lombardia, poi alcuni problemi di natura polmonare e l'improvviso peggioramento delle condizioni che lo hanno portato lo scorso mercoledì al ricovero in un ospedale brianzolo. La morte nella notte. Tavecchio è stato presidente della Federcalcio dall'agosto 2014 al novembre del 2017.