“È morto a 24 anni” Televisione in lutto | l’addio improvviso devasta tutti | “Siamo scioccati”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un’immane tragedia ha colpito il piccolo schermo e il mondo dello sport. Laè inper Christian Scherpe,ad appena 24e in maniera inaspettata. Impossibile prevedere una sua dipartita così prematura, infatti solamente alcuni mesi fa era stato in grado di ottenere uno degli obiettivi più importanti della sua vita professionale. Ma il destino è stato terribile con il giovane, che si è spento nelle scorse ore. E i messaggi di addio hanno commosso migliaia e migliaia di persone. Laha perso una figura emergente ed è per questo inper la scomparsa di Christian Scherpe. Purtroppo èimprovvisamente con ancora una vita intera davanti a sé. A confermare la tremenda notizia sono stati l’azienda in cui lavorava e anche la sua ...