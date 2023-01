È morta Sylvia Syms | l’attrice che interpretava la Regina Madre in “The Queen”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Londra –britannica, nota per aver interpretato di recente lanel film “The– La” (2006) di Stephen Frears, accanto ad Helen Mirren nei panni dellaElisabetta II, èvenerdì 27 gennaio in una casa di cura di Londra all’età di 89 anni. Nata a Londra il 6 gennaio 1934,frequentò la Royal Academy of Dramatic Art di Londra e a vent’anni divenne una star quasi istantanea, grazie a ruoli importanti in film come il dramma della seconda guerra mondiale “Birra ghiacciata ad Alessandria” del 1958 (accanto a John Mills, Anthony Quayle e Harry Andrews), premiato al Festival di Berlino, “La spada di D’Artagnan” (1958) e “Espresso Bongo” (1959) ...