È la notte della Royal Rumble 2023 | Cody Rhodes può sfidare Roman Reings

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Manca poco per l’inizio, uno degli eventi più attesi dell’anno per quanto riguarda il mondo del wrestling. Da questa sera inizia la lunga strada che ci porterà a Wrestlemania 39, che si svolgerà nelle due notti dell’1 e 2 aprile. Per chi non fosse avvezzo alla contesa la spieghiamo in breve: si tratta di un match a 30 uomini con ingressi regolari ogni 60 secondi, fino a quando si arriva a 30 ingressi. Ad iniziare la contesa sono il numero uno ed il numero due. Gli ingressi sono casuali ed ovviamente chi entra per ultimo ha molte più chances di vincere la. Il premio per il vincitore è l’opportunitàvita, ovvero un match contro il campione mondiale a Wrestlemania. Non sempre chi entra tra gli ultimi vince però, infatti sono ben ...