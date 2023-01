“Due minuti di follia” | picchiato a sangue per la sua nazionalità | Episodio agghiacciante

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 28 gennaio 2023)per via della sua: il raccontodi quanto successo a Rovereto, “Duedi”. Imran Talib, un giovane rider di 24 anni, negli scorsi giorni ha subito una violenta aggressione a Rovereto, in provincia di Trento, mentre stava andando a fare una consegna. Riderper la sua(Periodico Italiano)A quanto pare, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un altro giovane per via della sua. Imran si trova adesso in condizioni fisiche piuttosto gravi, in quanto ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni a varie parti del volto. Al momento, però, è stato dimesso dall’ospedale con un mese di prognosi. ...