Dragonbridge | la rete di disinformazione cinese sulle piattaforme occidentali

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il gigante tecnologico statunitense Google ha scoperto unadi propaganda filo-con l’obiettivo di influenzare il dibattito su temi quali la guerra in Ucraina, Hong Kong e Taiwan. La notizia è stata annunciata dal Threat Analysis Group (Tag), squadra interna a Google che si occupa di monitorare e reagire alle azioni di attori maligni impegnati in azioni di information operations. Il network oggetto delle misure di contenimento del Tag si chiama, anche conosciuto come Spamouflage Dragon. Unadi irradiazione di spam legata alla Cina, presente su molteplici, tra cui Twitter e Meta. fonte: Threat Analysis Group Sulla pagina del Tag si legge che la maggior parte delle attività diè costituita da contenuti di bassa qualità, privi di ...