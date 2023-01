“Donne di Roma” | mostra fotografica per valorizzare il ruolo femminile nella storia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 gennaio 2023) A, presso l’Auditorium della Conciliazione unae documentale dedicata alle. Un modo pere far conoscere ilimportante e significativo che diverse personalità hanno avuto nel mondo dell’arte, della scienza, della letteratura e degli usi e costumi durante il corso della. La, all’Auditorium della Conciliazione adal 6 al 21 febbraio, prende il nome didi. Un esposizionee documentale che nasce con lo scopo di far conoscere e, al contempo,diverseche, nel corso della, hanno avuto unfondamentale per lo ...