Donnalisi | ennesima discussione | “Ti rendi conto di quello che mi hai detto | che schifo mi fai”

(Di sabato 28 gennaio 2023) La situazione fra iè tragica (anzi, tragicomica), ma per la prima volta i due stanno mantenendo la rottura da ben tre giorni: non era mai successo prima. La storia è un deja-vu: i due passano una giornata tranquilla, la sera Antonella scopre che Edoardo è dispiaciuto di aver nominato Oriana e impazzisce. Urla, l’offende (dandogli del cane) e va a dormire in salotto. Il giorno dopo la situazione non migliora: Donnamaria mantiene il punto e accusa la fidanzata di essersi arrabbiata solo perché non sopporta il fatto che lui sia amico della Marzoli. Lei nega, sbraita che non lo riconosce più e che avrebbe voluto abbandonare il gioco. Anche il giorno dopo Edoardo mantiene le distanze da Antonella che passa al colpo di scena accusandolo di averle alzato le mani addosso. “Se lei per passare come vittima in questo gioco mi accusa di metterle le mani addosso allora è ...