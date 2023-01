Djokovic-Tsitsipas | quanti soldi guadagna chi vince gli Australian Open? Tutte le cifre e il montepremi della finale

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Novake Stefanossi affronteranno nelladegli2023, primo Slam dell’intensa stagione di tennis. L’appuntamento è per domenica 29 gennaio (a partire dalle ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne, dove il fuoriclasse serbo partirà con tutti i favori del pronostico. Il balcanico andrà infatti a caccia del 22mo sigillo in uno Slam, in modo da agguantare lo spagnolo Rafael Nadal in testa alla classifica dei giocatori capaci dire il maggior numero di tornei del massimo livello. Il greco, invece, inseguirà l’impresa sportiva in modo da mettere le mani sul primo Slamcarriera. Novakha già vinto novee non ha mai perso nell’evento Down Under ...