Djokovic-Tsitsipas | finale Australian Open 2023 in diretta TV e streaming

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ci siamo, glihanno raggiunto la fasedel bellissimo torneo, ovvero il primo dei quattro annuali di tennis del Grande Slam che si tiene ogni anno a Melbourne. Domenica 29 gennaio, alle ore 9.30 (ora italiana), andrà in scena l’attesissimadi singolare maschile. Si tratta di un incontro da non perdere assolutamente, considerato soprattutto che scenderanno in campo i migliori tennisti. Ricordiamo che appassionati e tifosi vorranno sicuramente sapere dove sarà possibile vedere laTV edella super. Ladel singolare maschile degli, che vedrà Novake Stefano ...