(Di sabato 28 gennaio 2023) Lisa è nata uomo, ha 36 anni e abita in un paesino di campagna in provincia di Ferrara. Ha iniziato Perizona Magazine.

Riparte in tour Giorgio Panariello, Carlo Cecchi'Santo bevitore'. A Milano un'eclissi spettacolare, a Trieste una passeggiata fra le spie. ... appunto),dai poteri magici e curativi. Un '...Assieme allac'era anche un uomo che però non è stato denunciato ma solo identificato.anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici e cari lettori, Sardinia Post è sempre stato ...

Diventa donna e non trova più lavoro: “Appena mi vedono truccata, non mi assumono” Perizona

La moda può tutto, così la maglia termica diventa cool: 5 look per abbinarla con stile Io Donna

Stupra due donne, poi diventa trans: lo rinchiudono in un carcere femminile Il Primato Nazionale

Pretty Woman, la fiaba diventa rock LA NAZIONE

Barbie Bessie Coleman, la bambola celebra la prima donna afroamericana a diventare pilota - Luce Luce

Anche questa settimana si è tenuto il presidio in solidarietà delle donne e del popolo iraniano a Piacenza, venerdì 27 gennaio, in Piazzetta San ...Negli anni 70, due geni del disegno si incontrarono in un liceo molto particolare. Oggi la città li celebra con due mostre al nuovo Clap Museum - VIDEO ...