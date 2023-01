... cioè quell'insieme di percorsi di aiuto psicologico seguiti dalle persone che si trovano a disagio con la loro attrazione omosessuale o con una presuntadi. L'isola di Malta, nel ...Quando un ragazzino manifesta unadi, viene subito proposto l'approccio "affermativo" in cui sono previsti precoci interventi psicologici e medici atti a modificare i suoi caratteri ...

Disforia genere, endocrinologi contro psicoanalisti: ''Farmaci ... Ordine Medici Roma

Disforia di genere. In una lettera a Schillaci la Società psicoanalitica ... Quotidiano Sanità

Disforia genere, endocrinologi a difesa delle cure che sospendono ... HealthDesk

Disforia di genere, come funziona il farmaco che blocca la pubertà: risponde l’endocrinologa Today.it

Disforia di Genere. Il comunicato dell'Esecutivo della SPI, 12/01/23 ... Società Psicoanalitica Italiana

Questa legge sostituisce la precedente, in vigore dall’ormai lontano 2005, secondo cui il cambio sui documenti era concesso solo dai 18 anni in poi e solo in presenza di una certificazione medica che ...Una donna transgender è stata giudicata colpevole di aver stuprato due donne in aggressioni compiute prima che cambiasse genere. Assegnata a un carcere femminile: è polemica ...