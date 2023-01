Direttiva Agcom | tornano i numeri sul telecomando Ora cipria | calamaio e mutandoni

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ci resta qualche speranza di un prossimo ritrovamento nei confronti del presidente e dei commissari dell’, l’Autorità per le garan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come rivelato nel comunicato stampa di, le linee guida (che non si applicheranno ai clienti ... Tali sistemi, continua la, dovranno essere inclusi ed attivati nelle offerte dedicati ai ...... da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (), del Regolamento in materia di ...stato introdotto con il decreto legislativo n.177/2021 e che recepisce l'articolo 15 della...

Delibera Agcom protezione minori online, Cioffi (CNU ... Key4biz.it

AgCom, cosa dice la direttiva sui sistemi di Parental Control Mondo3

Parental control gratis per tutti gli italiani, attenti: c'è rischio censura Agenda Digitale

Come è stata recepita la Direttiva copyright in Italia | Giornalettismo Giornalettismo

Agcom, ok a regolamento per equo compenso su pubblicazioni online Primaonline

Pubblicato il Regolamento AGCOM anche per le rassegne stampa: piena soddisfazione de L’Eco della Stampa Milano, 26 gennaio 2023 – “Avere come riferimento il nuovo Regolamento AGCOM è un sollievo e una ...Telecomando nuove regole, l'AgCom fissa dei criteri per "salvare" il telecomando tradizionale nell'era delle smart tv ...