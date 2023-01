Dino Giarrusso ora passa al Pd E dal palco dice | “Qualcuno ora tirerà fuori i meme ma amo da sempre la sinistra e i suoi valori”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sorpresa alla convention di Stefano Bonaccini “Energia popolare’, organizzata a Milano. L’ex-M5s ed ex volto delle Iene, l’europarlamentare, ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico. “Ringrazio Bonaccini, che è un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell’impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal Pci nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia. Ho molto criticato il Pd into,, ma come si critica ciò a cui si vuole davvero bene, lae iche amo dapuò tirarele mie foto ...

L'ex inviato de 'Le Iene' ed ex Movimento 5 Stelleha annunciato il suo ingresso nel Partito Democratico e il suo sostegno a Stefano Bonaccini , candidato alla segreteria del Pd. L'annuncio di. L'appello di...Lo ha detto leuroparlamentare ex M5S, partecipando alla convention programmatica della mozione di Stefano Bonaccini 'Energia popolare' per la segreteria Pd. "Con grande gioia e ...

Pd: l'ex M5S Giarrusso annuncia l'ingresso nel partito Agenzia ANSA

L'ex Iena ed ex 5S Dino Giarrusso entra nel Pd e sostiene Bonaccini: "Credo nel suo progetto" la Repubblica

Dino Giarrusso, il volto delle Iene ed ex M5s ora si converte al Pd Il Fatto Quotidiano

Dino Giarrusso: «Annuncio ufficialmente il mio ingresso nel Pd». La nuova vita (politica) dell'ex grillino ilmessaggero.it

L'ex M5s Giarrusso è entrato nel Pd e sostiene Bonaccini AGI - Agenzia Italia

Mossa “gattopardesca” di Dino Giarrusso. Il giornalista, ex inviato del programma “Le Iene”, entra nel Partito Democratico.L’ex Iena ed ex esponente dei Cinquestelle Dino Giarrusso entra nel Partito democratico. “Immagino che qualcuno si stupirà per la mia presenza qui, ma annuncio ufficialmente oggi il mio ingresso nel ...