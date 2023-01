Dino Giarrusso | il volto delle Iene ed ex M5s ora si converte al Pd L’annuncio all’evento di Stefano Bonaccini | “Credo nel suo progetto”

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ex Iena ed ex M5sha annunciato il suo ingresso del Pd. L’europarlamentare, eletto nel 2019 tra i pentastellati, dal palco della convention programmatica di, organizzata per lanciare il suo programma per la segreteria del partito, ha detto che sosterrà l'”Energia popolare” del presidente dell’Emilia Romagna. “Con grande gioia e orgoglio – ha spiegato– entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà. Passo al Pd’’. Dasono arrivate anche parole di apprezzamento per, definito “un ottimo amministratore”. “neldi rinascita chein mente”, ha aggiunto. L’europarlamentare si è ...

