Dino Giarrusso entra nel Partito Democratico L’ex M5S sostiene Bonaccini | “Credo nel suo progetto”

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha annunciato il suo ingresso politico nel. L’europarlamentare, dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle, ha deciso qual è il suo presente e futuro in campo politico. Nel dare l’annuncio,ha rivolto un messaggio al M5S. Parole di apprezzamento anche per Stefano, definito “un ottimo amministratore”.nelL’europarlamentareha deciso il suo presente e futuro politico. Dopo aver lasciato il Movimento 5Stelle,Iena ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel...

Neanche il tempo di dare la comunicazione ufficiale e sui social scoppia il putiferio per l' ingresso dinel Pd . La base dem ha accolto con grande irritazione l'arrivo dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle, visto che in passato si era scagliato duramente contro il Partito democratico . ...Nardella: "C'è chi vuol salire su carro vincitore. Fassino dice che l'ex 5S deve chiedere scusa Ha ragione" Freddezza nel comitato Bonaccini suche oggi dal palco della convention a Milano del presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario dem, ha annunciato l'ingresso nel Pd. "Noi abbiamo le idee molto chiare. Se ci ...

A sorpresa, e nientedimeno “con grande gioia e orgoglio”, l’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del Movimento 5 Stelle, entra nel Partito Democratico. Lo ha fatto sapere lui stesso, durante ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “C’è stato un tempo in cui lo sport di Dino Giarrusso era attaccare il Pd, prima come Iena, poi come eurodeputato. Adesso aderisce al percorso congressuale. Senza chiarire ...