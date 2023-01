Di Maria | «Paredes mi ha convinto a continuare dopo il Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Diha concesso un’intervista a Diario Olé sulla vittoria delcon l’Argentina e le critiche ricevute con l’Albiceleste. Pensi spesso alvinto? «Sempre, sempre i ricordi. Era quello che volevamo di più, quello che volevamo ottenere di più. È impossibile dimenticare. Gli anni passeranno, lo vedo nei giocatori che ora hanno 50 e 60 anni e che hanno vinto la Coppa del Mondo, e continuano a parlare dei problemi e continuano a ricordare ogni momento vissuto. È impossibile dimenticare. È ovvio che uno ha già la testa puntata sulla società, sugli obiettivi, ma ilci sarà sempre». Il calciatore si sofferma anche sulle critiche ricevute nella sua carriera: «Quello che mi ha ferito di più è stata quella critica che ha finito per ferirmi. Quello che non ci ha dato per essere nella Selecion. Ad ...